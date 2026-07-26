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"سي.بي.إس نيوز" عن مصادر: تعليق القصف الأميركي لإيران بسبب توجه مسؤولين عمانيين إلى طهران يوم الجمعة لإجراء محادثات
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26 July 2026
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15 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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18 :14
مسيرة ذخائر الطوباوي الحويّك تتوجه من مسقط رأسه حلتا إلى كفرحي
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18 :05
نتنياهو: إذا هاجمتنا إيران مباشرة أو عبر وكلائها فردنا سيكون حازما للغاية
-
17 :41
نتنياهو لفوكس نيوز:
- سنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها
- مجرد طرح اتفاق لبنان تقدم كبير فهو يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة
- الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي
-
17 :20
سلام:
- نتطلع لأن يكون لبنان شريكا فاعلا مع العراق في صياغة المشاريع الإقليمية
- التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكّل ركيزة أساسية للقوة والاستقرار والازدهار المشترك
-
17 :19
رئاسة الجمهورية: عون أطلع ماكرون خلال اتصال على نتائج زيارته إلى واشنطن وبحثا تطورات لبنان وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ومواكبة مرحلة ما بعد اليونيفيل
-
17 :19
السيد :" ومَنْ كثُرَ أعداؤه ضاع غريمُهُ…" تتمة
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السيد :" ومَنْ كثُرَ أعداؤه ضاع غريمُهُ…"
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