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Tayyar Article

"سي.بي.إس نيوز" عن مصادر: تعليق القصف الأميركي لإيران بسبب توجه مسؤولين عمانيين إلى طهران يوم الجمعة لإجراء محادثات

  • 26 July 2026
  • 15 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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