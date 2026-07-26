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Tayyar Article

نتنياهو لفوكس نيوز: الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي

  • 26 July 2026
  • 46 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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