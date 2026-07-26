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السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة لـ«فوكس نيوز»: الرئيس دونالد ترامب يمنح المسار الدبلوماسي مع إيران فرص
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26 July 2026
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35 mins ago
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source: tayyar.org
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مصدر إيراني كبير لرويترز:
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- سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات
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15 :52
وكالة "فارس": إيران حذرت السفن التي تنحرف عن المسار الذي حدّدته بتحمّل العواقب وناقلة النفط التي فُجرت بلغم بحري بهرمز انحرفت عن المسار الذي حددته
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15 :51
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15 :32
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-
15 :31
وكالة "مهر" الإيرانية عن مصدر: انفجار ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
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