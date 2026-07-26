لا تزال الحرائق مشتعلة في فرنسا وإسبانيا السبت مع صدور أوامر جديدة بالإخلاء مساء قرب بوردو وفي غرب مدريد التي تواجه “أسوأ” حريق في تاريخها.

وتم إجلاء أكثر من 300 ألف شخص في فرنسا وقرب العاصمة الإسبانية.

وأُعلنت وفاة في حريق قرب فالنسيا في شرق إسبانيا، وفق سلطات محلية.

ومساء السبت، أمرت السلطات المحلية بإجراء عمليات إجلاء إضافية في مناطق قريبة من بوردو (جنوب غرب فرنسا) بما فيها سيستاس الواقعة على مسافة نحو 20 كيلومترا من المدينة، ما أثر على قرابة 55 ألف نسمة.

وأفادت فرق الإطفاء في جيروند لوكالة فرانس برس بأن الحريق استعاد ضراوته معاودا تشكيل ظاهرة “السحب النارية” وهي حالة “يولّد فيها الحريق رياحه الخاصة مصحوبة بدوامات هوائية، فيصبح عشوائيا ويستحيل التحكم فيه”.

وأكد الكابتين نيكولا براز أنهم بصدد مواجهة “ليلة صعبة أخرى”.

وحذّر وزير الداخلية لوران نونييز في مقابلة تُنشر الأحد في صحيفة “لا تريبون” من أن إخماد الحريق “سيستغرق وقتا طويلا”، مؤكدا أنه “لن تكون هناك أي عودة” للسكان “طالما لم تتم السيطرة على الحريق”.

وقبل أوامر الإخلاء الجديدة، اعتبر نونييز أنه مع إجلاء 200 ألف شخص “من المرجّح جدا” أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء لمدنيين تُنفَّذ في فرنسا في زمن السلم.

واستُدعي الجيش للمؤازرة، مع تعبئة 1500 عسكري اعتبارا من مساء السبت.

واستُخدمت للمرة الأولى طائرة نقل عسكري من طراز إيه 400 إم في مكافحة النيران، قادرة على إسقاط 20 الف ليتر من المياه أو مواد إبطاء تمدّد الحرائق.

ويتدفّق الهاربون من الحرائق بأعداد كبيرة إلى مراكز إيواء مكتظّة في منطقة بوردو في جنوب غرب البلاد.

وخُصّصت لما بين خمسة وستة آلاف شخص تم إجلاؤهم بسبب الحرائق أسرّة طوارئ.

وأتت النيران إلى الآن على أكثر من 32 ألف هكتار، أي على مساحة أكبر بثلاثة أضعاف من مساحة باريس، والتهمت مئة مبنى على الأقل و140 منزلا، وفق السلطات التي وصفت الكارثة بأنها “أكبر حريق موسمي” في منطقة سياحية بامتياز وتشتهر عالميا بكرومها.

ويؤدي يباس الغطاء النباتي بسبب الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة إلى اشتعال سريع للغابات، وقد تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارّة في يونيو ويوليو.

ولا يزال حريق آخر نشطا في مقاطعة فار بجنوب شرق فرنسا، وأتى على 3250 هكتارا خلال خمسة أيام، واستدعى في كل مرة عمليات إجلاء لمئات الأشخاص.

إلى ذلك، تشهد كورسيكا منذ أيام حريقا يسعى عناصر الإطفاء للسيطرة عليه.

ففي إقليم أوت كورس، أتى حريق في منطقة كورت على أكثر من 800 هكتار، وفق حصيلة جديدة أصدرتها سلطات الجزيرة السبت.ا

وضع معقد في إسبانيا

في إسبانيا التي تشهد أيضا حرائق كبرى، أكد رئيس الوزراء بيدرو شانشيز أن الأولوية هي “إنقاذ الأرواح”.

من جهته، وصف وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا الوضع بأنه “معقد”.

وأضاف مارلاسكا لصحافيين: “نحن اليوم أكثر تشاؤما بقليل مما كنا عليه يوم أمس. فالظروف الجوية، كما رأيتم طوال اليوم، لم تكن مؤاتية أبدا. الليلة المقبلة لا تبشر خيرا”.

وأمرت السلطات مساء السبت بإخلاء ثماني مناطق إضافية في توليدو بسبب الخطر الذي تشكله النيران في غرب مدريد.

وتم إجلاء نحو 60 ألف شخص حتى الآن في منطقة مدريد.

والتهمت النيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار إلى الغرب من مدريد.