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Tayyar Article

مساعد وزير الخارجية الإيراني: لن نسمح بفرض هيمنة أمريكية على مضيق هرمز وسنمارس حقنا في الدفاع المشروع

  • 25 July 2026
  • 30 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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