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Tayyar Article

إيران: المتحدث باسم حرس الثورة: دمرنا 17 طائرة مسيرة للاستطلاع والعمليات من بينها 8 طائرات مسيرة جديدة غير مستخدمة

  • 25 July 2026
  • 1 hr ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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