ضربة تم تأجيلها.. ماذا حدث وراء الكواليس؟
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25 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ألإسرائيلية ما يلي :" إسرائيل قدرت أنّ ينفّذ ترامب ضربة ضد إيران ليل الجمعة – السبت، لكن مع مرور الساعات تبيّن أنّه توقّف. وأضافت: «هو لا يريد الهجوم، لكنه يقترب من ذلك». وقالت :" مارست كل من قطر وعمان ضغوطاً كبيرة خلف الكواليس على إيران لحملها على تخفيف موقفها وتجنب ما بدا أنه عملية أمريكية واسعة النطاق وشيكة الحدوث. "
وبحسب الصحيفة، لم يتغيّر التقدير الإسرائيلي بأنّ مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة انتهت، وأنّ احتمال توصّلهما إلى اتفاق دائم ضئيل للغاية."
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