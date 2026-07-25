كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ألإسرائيلية ما يلي :" إسرائيل قدرت أنّ ينفّذ ترامب ضربة ضد إيران ليل الجمعة – السبت، لكن مع مرور الساعات تبيّن أنّه توقّف. وأضافت: «هو لا يريد الهجوم، لكنه يقترب من ذلك». وقالت :" مارست كل من قطر وعمان ضغوطاً كبيرة خلف الكواليس على إيران لحملها على تخفيف موقفها وتجنب ما بدا أنه عملية أمريكية واسعة النطاق وشيكة الحدوث. "وبحسب الصحيفة، لم يتغيّر التقدير الإسرائيلي بأنّ مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة انتهت، وأنّ احتمال توصّلهما إلى اتفاق دائم ضئيل للغاية."