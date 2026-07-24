Tayyar Article
ترامب: لن نُبرم الاتفاق النووي مع السعودية ما لم تنضم المملكة إلى "اتفاقيات أبراهام"
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24 July 2026
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31 mins ago
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source: tayyar.org
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خاص - بوساطة مرجع أمني.. دفعة سيارات إسعاف حديثة الى لبنان! تتمة
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Just in
-
23 :22
التلفزيون السعودي الرسمي: استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر وتعرضها لأضرار طفيفة في هيكلها
-
23 :18
تفجير اسرائيلي في مجدل زون
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23 :06
غارات سعودية تستهدف ميناء الحديدة غربي اليمن
-
22 :52
ترامب يشعر بإحباط متزايد إزاء مسار الحرب ويرغب بزيادة كلفتها على إيران (Bloomberg)
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22 :44
التقدمي الاشتراكي: ماكرون استقبل جنبلاط اليوم في الإليزيه حيث جرى عرض للمستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية
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22 :44
خاص - بوساطة مرجع أمني.. دفعة سيارات إسعاف حديثة الى لبنان! تتمة
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