Tayyar Article
السفارة الأميركية في إسرائيل:
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24 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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20 :21
ترامب:
-أميركا ستبدأ فورا تحقيقا ضد ممارسات "سرقة" الشركات الأميركية ودافعي الضرائب الأميركيين
-أميركا ليست "صندوق أموال" لأوروبا ولن نسمح بذلك
-الاتحاد الأوروبي يستهدف الشركات الأميركية الكبرى بشكل مباشر
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20 :08
الرئيس عون: نواصل مع الحكومة العمل لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة
-رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقّى اتصالًا من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي أكد دعم الكرسي الرسولي لجهود لبنان في تعزيز الأمن والاستقرار
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السفارة الأمريكية ببغداد: على الأمريكيين بالشرق الأوسط الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية
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المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني :
- لقد أعددنا لكم تذاكر مجانية ومباشرة إلى جهنم
- القاعدة التي سبق أن أثبتنا للعـدو عمليًا أنها قابلة للتنفيذ، نعتبرها ابتداءً من هذه اللحظة معادلةً حتمية ومُبلَّغة في ساحة المعركة: مقابل استشهاد كل واحد من المواطنين الأعزاء في إيران الإسلامية، سيُرسَل عنصر أمريكي إلى الجحيم
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-
Just in
-
20 :21
ترامب:
-أميركا ستبدأ فورا تحقيقا ضد ممارسات "سرقة" الشركات الأميركية ودافعي الضرائب الأميركيين
-أميركا ليست "صندوق أموال" لأوروبا ولن نسمح بذلك
-الاتحاد الأوروبي يستهدف الشركات الأميركية الكبرى بشكل مباشر
-
20 :08
الرئيس عون: نواصل مع الحكومة العمل لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة
-رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقّى اتصالًا من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي أكد دعم الكرسي الرسولي لجهود لبنان في تعزيز الأمن والاستقرار
-
19 :44
جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا في كفرتبنيت النبطية
-
19 :34
احتفال لهيئة قطر في "التيار" تكريماً لنجاحات طلاب جامعيين (بالصور) تتمة
-
19 :22
السفارة الأمريكية ببغداد: على الأمريكيين بالشرق الأوسط الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية
-
19 :21
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني :
- لقد أعددنا لكم تذاكر مجانية ومباشرة إلى جهنم
- القاعدة التي سبق أن أثبتنا للعـدو عمليًا أنها قابلة للتنفيذ، نعتبرها ابتداءً من هذه اللحظة معادلةً حتمية ومُبلَّغة في ساحة المعركة: مقابل استشهاد كل واحد من المواطنين الأعزاء في إيران الإسلامية، سيُرسَل عنصر أمريكي إلى الجحيم
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