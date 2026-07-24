أعلنت إسبانيا، الخميس، حالة الطوارئ الوطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا، بعد خروج عدد من حرائق الغابات عن السيطرة واتساع رقعتها.وقالت وزارة الداخلية إن إعلان الطوارئ يهدف إلى تسريع حشد الموارد لمكافحة الحرائق، فيما أوكلت إدارة الأزمة إلى وحدة الطوارئ العسكرية.وأجلت السلطات أكثر من 10 آلاف شخص خلال الأيام الأخيرة من مناطق عدة، بينهم 3500 شخص طلب منهم مغادرة منازلهم في بلدة غربي مدريد، بينما صدرت تعليمات لسكان عدد من البلدات في مقاطعة أفيلا بالبقاء داخل منازلهم مع استمرار انتشار النيران.كما أفادت وسائل إعلام إسبانية بإجلاء نحو 1500 شخص من مجمع سياحي ومنطقة سكنية في بلدة إل تييمبلو، بسبب الزحف السريع للحرائق.ويستعر أكبر الحرائق في مقاطعة غوادالاخارا، على بعد نحو 100 كيلومتر شمالي مدريد، حيث التهم أكثر من 32 ألف هكتار منذ اندلاعه الأسبوع الماضي.وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الحكومة دفعت بجميع الموارد المتاحة لمواجهة الحرائق التي تضرب عدة مناطق، داعيا السكان إلى الالتزام بتعليمات السلطات وتوخي أقصى درجات الحذر.وبحسب النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات (EFFIS)، أتت الحرائق منذ بداية العام على نحو 125 ألف هكتار في إسبانيا.