المنظمة البحرية الدولية تدق ناقوس الخطر
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24 July 2026
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39 mins ago
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source: tayyar.org
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ندد رئيس المنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، بأحدث الهجمات التي استهدفت حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، محذرا من تداعياتها على سلامة الشحن الدولي والبيئة البحرية. وقال دومينغيز، الخميس، إنه يدين "بشكل قاطع" الهجمات التي استهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر، معربا عن قلقه أيضا من مخاطر التلوث المحتملة الناجمة عن هذه الحوادث في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
وجاء موقف المنظمة عقب إعلان جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط سعوديتين، فيما أكدت وكالة الأنباء السعودية لاحقا تعرض إحدى الناقلتين لهجوم أدى إلى اندلاع حريق فيها أثناء عبورها البحر الأحمر. وتأتي تصريحات رئيس المنظمة البحرية الدولية في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تأثير الهجمات المتكررة على أمن الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.
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