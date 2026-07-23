بالفيديو- ضربة مباشرة في الكويت وتصاعد لأعمدة الدخان
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23 July 2026
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22 mins ago
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source: tayyar.org
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ضربة مباشرة في الكويت وتصاعد لأعمدة الدخان. pic.twitter.com/w9kqYHtzKi— Ali A.bk (@ABKt198990) July 23, 2026
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