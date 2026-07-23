في سابقة لم يشهدها المهرجان من قبل، خيّم الظلام على مسرح مهرجان الحمامات في تونس، وذلك بعد انقطاع الكهرباء خلال حفل الفنان جوزيف عطية.ومع انقطاع الكهرباء، أضاء الجمهور الهواتف في محاولة لإضاءة المسرح حيث عاد التيار بعد أكثر من نصف ساعة من الانقطاع، وتمكن عطية من إكمال الحفل.يُذكر أن تونس تعاني من أزمة انقطاع الكهرباء، خلال الأيام الأخيرة، ما تسبب في خسائر فادحة، وسط خروج طيف من التونسيين للاحتجاج على الوضع، والمطالبة باعادة الكهرباء.