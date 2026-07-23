لافروف يحذر روبيو
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23 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع عُقد بينهما في مانيلا، اليوم الخميس، من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.
ووصف لافروف استمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بأنه أمر "غير مقبول"، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان.
وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن لافروف ندّد بـ "السياسة التي تزعزع الاستقرار، والتي تنتهجها الدول الأوروبية التي تصرّ على السعي لإلحاق ’هزيمة استراتيجية‘ بروسيا".
وتابعت الخارجية الروسية: "أكد لافروف مجددا استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع، والتزامها بالمقترحات التي طرحها الجانب الأميركي في اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في أنكوريج، والتي وافق عليها الرئيس الروسي"، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت أنه تم بحث القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في الخليج.
ورحب لافروف وروبيو بمواصلة الاتصالات الكاملة بين وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" ووكالة "ناسا"، وأعربا عن دعمهما لتطوير التبادلات البرلمانية والعلاقات الثقافية.
وختمت الخارجية الروسية: "كما تم التركيز على تطبيع أوضاع عمل البعثات الدبلوماسية الروسية والأميركية. وتم التوصل إلى اتفاق لمواصلة التواصل بين وزارتي الخارجية، بما في ذلك من خلال مشاركة البلدين في المنظمات الدولية".
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