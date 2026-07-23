تمّ العثور على دانيال سياد، مكتشف عارضات الأزياء الفرنسي والمتهم باستدراج نساء لصالح رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، ميتا داخل منزله في مدينة كولومب غرب باريس.وفتحت النيابة العامة في نانتير تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة، مشيرة إلى أن تشريحا للجثة سيجرى في إطار التحقيق.وكان سياد يواجه عدة شكاوى، بينها اتهامات بالاغتصاب، كما كان خاضعا لتحقيق في باريس بشأن شبهات اتجار بالبشر على صلة بقضية إبستين، لكنه كان ينفي جميع الاتهامات.وقالت محاميته إن موكلها كان يتطلع إلى فرصة للدفاع عن نفسه أمام القضاء، معتبرة أنه توفي قبل أن يتمكن من عرض روايته، وأضافت أن الضغوط النفسية التي عاشها ربما أسهمت في وفاته إذا ثبت أنها ناجمة عن أزمة قلبية.وأعلنت النيابة العامة في باريس إسقاط الدعوى بحقه بعد وفاته، مع الإبقاء على التحقيق الأوسع المتعلق بشبهات الاتجار بالبشر المرتبطة بإبستين.