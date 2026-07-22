أكدت طهران أن الوضع في مضيق هرمز مرهون بغياب القوات الأميركية، محذرة من استخدام المسارات البديلة.وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف:« لن يبيع أحد النفط في منطقة لا نبيع فيها النفط ولن تكون أي بنية تحتية آمنة في المنطقة إذا لم يتم ضمان أمننا».وأضاف قاليباف، في منشور على «أكس»، أن أمن مضيق هرمز «مرهون بغياب القوات الأميركية وأكدنا أن وضع المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب».وختم: « معادلة هذه الحرب واضحة.. إما الجميع أو لا أحد».حذار استخدام المسارات البديلةبدورها، حذرت البحرية التابعة لحرس الثوري من استخدام المسارات البديلة لمضيق هرمز، مؤكدة أن «مدخل ومخرج مضيق هرمز محددان ويخضعان لسيطرتنا الكاملة».ونبهت البحرية، في بيان، إلى أن «المسارات البديلة غير آمنة وخطيرة»، محذّرة من استخدامها، «إذ ستكون لها تبعات ثقيلة».وكانت وكالة «تسنيم» قد نقلت عن مصدر عسكري قوله إن إيران «مصممة على ممارسة سيادتها على مضيق هرمز ولن تسمح بتحويل المضيق مرة أخرى إلى مصدر تهديد ضدها».وأضاف المصدر أن إيران «سترد بضرب بنى تحتية في المنطقة مرتبطة بأميركا إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية»، لافتاً إلى أن عبور السفن عبر مضيق هرمز «سيكون آمناً إذا تم بالتنسيق مع إيران ووفقاً للترتيبات الإيرانية».وتوعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، بتدمير جسر أو محطة طاقة إيرانية في كل مرة تطلق فيها إيران النار على سفينة في مضيق هرمز.وردّ قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإسلامية، سيد مجيد موسوي، على تصريحات ترامب قائلاً: «إذا تم الاعتداء على جسورنا ومحطات توليد الكهرباء لدينا، فإن انقطاع الكهرباء عن حلفاء ومستضيفي قتلة الأطفال أمرٌ حتمي».بدوره، أكد وزير الخارجية، عباس عراقجي، أن «عقيدتنا الدفاعية واضحة: العين بالعين».وقال عراقجي، في منشور على «أكس»، إن «أي عدوان على إيران بما في ذلك بنيتنا التحتية سيستوجب رداً قوياً وحاسماً».وأضاف: «أولئك الذين يساهمون في مثل هذا العدوان مهما كان نوع الدعم سيُعتبرون أيضاً أهدافاً مشروعة».