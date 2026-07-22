Tayyar Article
ترامب يصعّد: اعتبارًا من هذه اللّحظة... الولايات المتحدة ستقصف وتدمّر
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22 July 2026
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40 mins ago
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source: tayyar.org
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كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابه على تروث سوشال: "اعتبارًا من هذه اللحظة، إذا أطلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على أي سفينة في مضيق هرمز، سواء بصاروخ أو قذيفة أو طائرة مسيّرة أو بأي وسيلة أو سلاح آخر، فإن الولايات المتحدة ستقصف وتدمّر جسرًا واحدًا أو محطةً لتوليد الكهرباء، بما في ذلك تلك الواقعة داخل العاصمة طهران أو بجوارها.شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر."
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