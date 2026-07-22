Tayyar Article
روبيو: إيران لا تتعامل بجدية مع التفاوض
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22 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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مسؤول إسرائيلي: لا نرغب بالانضمام إلى حرب إيران بهذه المرحلة
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صدمة النفط تضرب ما تبقّى من القدرة الشرائية (الأخبار) تتمة
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06 :58
مسؤول إسرائيلي: لا نرغب بالانضمام إلى حرب إيران بهذه المرحلة
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06 :54
زوطر الغربية تختبر «المناطق التجريبية»: انتشار الجيش تحت النيران الإسرائيلية (الأخبار) تتمة
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مسؤول إسرائيلي: لا موعد بعد لزيارة نتنياهو إلى واشنطن
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06 :28
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06 :26
صدمة النفط تضرب ما تبقّى من القدرة الشرائية (الأخبار) تتمة
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زوطر الغربية تختبر «المناطق التجريبية»: انتشار الجيش تحت النيران الإسرائيلية
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22 July 2026
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صدمة النفط تضرب ما تبقّى من القدرة الشرائية
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