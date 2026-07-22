سكاي نيوز عربية: فعلت إيران، الأربعاء، دفاعاتها الجوية في العاصمة طهران، وسط تقارير عن ضربات وانفجارات في مناطق متفرقة من البلاد، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة إتمام الليلة الحادية عشرة على التوالي من عملياتها العسكرية ضد إيران.وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع نشاط مكثف للدفاعات الجوية في غرب طهران وشرقها وشمال شرقيها، فيما ذكرت وكالة "إرنا" أن انفجارات وقعت في محافظة بوشهر، التي تضم محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد، إلى جانب ضربات في جنوب إيران وشمال غربها.كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدن تشابهار وماهشهر وسيريك، إضافة إلى عدة انفجارات غرب مدينة تبريز.وذكرت وكالة "نور نيوز" أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لما وصفته بـ"أهداف معادية" في سماء طهران، فيما أشارت تقارير إلى استهداف نقطة في قضاء كنغاور بمحافظة كرمانشاه بهجوم صاروخي.