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الجيش الأميركي ينهي الجولة 11 من ضربات «تقويض قدرة» إيران

  • 22 July 2026
  • 41 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: الشرق الأوسط

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