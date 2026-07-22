أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بدء تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف في إيران، لليلة الحادية عشرة على التوالي، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى مواصلة إضعاف قدرة طهران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في طهران، وسماع دوي انفجارات في مدينة تشابهار الجنوبية، وماهشهر بمحافظة خوزستان، وسيريك بمحافظة هرمزغان، إضافة إلى عدة انفجارات غرب مدينة تبريز شمال غربي البلاد.كما ذكرت وكالة "نور نيوز" أن الدفاعات الجوية الإيرانية فعلت في طهران للتصدي لما وصفته بـ"أهداف معادية"، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف نقطة في قضاء كنغاور بمحافظة كرمانشاه بهجوم صاروخي.