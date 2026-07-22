Tayyar Article
الجيش الأميركي: أكملنا بنجاح الليلة الـ11 على التوالي من الضربات ضد إيران
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22 July 2026
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13 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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03 :55
سنتكوم: خلال الأشهر الـ3 الماضية هاجمت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية كانت تعبر هرمز
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03 :52
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وزير الحرب الأمريكي :- لا يمكن التخلص من كل زورق إيراني سريع أو كل رشاش على متن زورق سريع أو كل صاروخ كروز
- ما زال لدى إيران بعض القدرات لكن حجم الضرر الذي ألحقناه بهم دفع بهم إلى أسوأ وضع على الإطلاق
- روسيا والصين تساعدان بمستويات مختلفة في تمكي إيران من بعض ما تقوم به
- وصلت تكلفة الحرب على إيران حتى الآن 37,5 مليار دولار
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23 :02
سلام:
- هذه الخطوة تشكّل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني
- كل الشكر للرئيس ترامب بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت وأؤكد جهوزية الحكومة لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن
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Just in
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03 :55
سنتكوم: خلال الأشهر الـ3 الماضية هاجمت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية كانت تعبر هرمز
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03 :52
إيران تحت القصف لليلة الـ11.. وانفجارات تهز عدة مدن (سكاي نيوز عربية) تتمة
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23 :23
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا كبيرًا مساء اليوم في بلدة كفرتبنيت تردّد صداه بعنف في مختلف أنحاء منطقة النبطية
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23 :14
وزير الحرب الأمريكي :- لا يمكن التخلص من كل زورق إيراني سريع أو كل رشاش على متن زورق سريع أو كل صاروخ كروز
- ما زال لدى إيران بعض القدرات لكن حجم الضرر الذي ألحقناه بهم دفع بهم إلى أسوأ وضع على الإطلاق
- روسيا والصين تساعدان بمستويات مختلفة في تمكي إيران من بعض ما تقوم به
- وصلت تكلفة الحرب على إيران حتى الآن 37,5 مليار دولار
-
23 :02
سلام:
- هذه الخطوة تشكّل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني
- كل الشكر للرئيس ترامب بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت وأؤكد جهوزية الحكومة لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن
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