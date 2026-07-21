Tayyar Article
ترامب: وجهت إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان
-
21 July 2026
-
46 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
23 :14
وزير الحرب الأمريكي :
- ما زال لدى إيران بعض القدرات لكن حجم الضرر الذي ألحقناه بهم دفع بهم إلى أسوأ وضع على الإطلاق
- روسيا والصين تساعدان بمستويات مختلفة في تمكي إيران من بعض ما تقوم به
- وصلت تكلفة الحرب على إيران حتى الآن 37,5 مليار دولار
-
23 :02
سلام:
- هذه الخطوة تشكّل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني
- كل الشكر للرئيس ترامب بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت وأؤكد جهوزية الحكومة لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن
-
22 :47
إعلام رسمي: الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مجمع رادار تكتيكي قرب قاعدة علي السالم ونظام رادار آخر في جزيرة بوبيان بالكويت
-
22 :44
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون شدد على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية تتمة
-
22 :24
المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكبر ميري نيا:
- تم إدخال معدات جديدة مضادة للطائرات إلى منظومة القتال وإعادة تأهيل الأنظمة التي تضررت من الحرب السابقة
- المعدات الجديدة رفعت بشكل كبير قدراتنا في الدفاع الجوي بحيث نتعامل اليوم بقوة أكبر بكثير مع طائرات العدو
-
22 :14
الرئيس عون في السجل الذهبي للبيت الأبيض: «أغادر هذا المكان التاريخي بتقدير كبير لصداقة الرئيس ترامب، وللدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة الأميركية للبنان وسيادته ومؤسساته الشرعية والقوات المسلحة اللبنانية»
-
-
Other stories
-
-
-
أميركا تتّهم كوبا بحملة تجسس على أعلى المستويات
-
رسالة إسرائيلية "لافتة" بشأن الضربات الأميركية على إيران
-
البيت الأبيض: طائرة الرئاسة المهداة من قطر ستخضع لتحديثات لمدة شهر
-
رئيس وزراء أونتاريو الكندية مستاء من تصريحات ترامب بشأن حرائق الغابات
-
اعتقال رجل أشعل عبوة حارقة أمام مبنى فيدرالي في نيويورك
-
آندي بيرنهام رئيساً لحكومة بريطانيا... فماذا ينتظره؟
-
ترامب: إيران ستدفع الثمن!
-
"الفيفا" يفتح تحقيقا في أحداث نهائي كأس العالم
-
الجيش الأميركي ينهي جولة ضربات على إيران ويكشف حصيلة أهدافها
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط بعد محاولة عبور "مسار غير آمن" جنوب مضيق هرمز
-
أميركا تواصل ضرباتها على إيران... والوسطاء يقترحون هدنة 10 أيام
-
استهداف ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل عُمان
-
ترامب: تحديث طائرة الرئاسة المقدمة من قطر لتجهيزها بأقصى القدرات
-
حريق أحراش شمال مدريد يأتي على 13 ألف هكتار
-
استقالة سياسي ألماني عقب جدل حول استعانته وزوجه بـ"أم بديلة"
-
الشرطة الأميركية تعتقل المؤثر أندرو تيت وشقيقه في ميامي
-
أول مولود لنائب رئيس أمريكي في المنصب منذ 150 عامًا.. نائب الرئيس يرزق بطفله الرابع
-
"شعب الصراصير" يزحف نحو البرلمان الهندي وسط احتجاجات طلابية
-
اختفت منذ 2020.. اعتراف الزوج يقود إلى الحقيقة
-
الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع..!
-
-
Just in
-
23 :14
وزير الحرب الأمريكي :
- ما زال لدى إيران بعض القدرات لكن حجم الضرر الذي ألحقناه بهم دفع بهم إلى أسوأ وضع على الإطلاق
- روسيا والصين تساعدان بمستويات مختلفة في تمكي إيران من بعض ما تقوم به
- وصلت تكلفة الحرب على إيران حتى الآن 37,5 مليار دولار
-
23 :02
سلام:
- هذه الخطوة تشكّل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني
- كل الشكر للرئيس ترامب بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت وأؤكد جهوزية الحكومة لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن
-
22 :47
إعلام رسمي: الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مجمع رادار تكتيكي قرب قاعدة علي السالم ونظام رادار آخر في جزيرة بوبيان بالكويت
-
22 :44
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون شدد على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية تتمة
-
22 :24
المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكبر ميري نيا:
- تم إدخال معدات جديدة مضادة للطائرات إلى منظومة القتال وإعادة تأهيل الأنظمة التي تضررت من الحرب السابقة
- المعدات الجديدة رفعت بشكل كبير قدراتنا في الدفاع الجوي بحيث نتعامل اليوم بقوة أكبر بكثير مع طائرات العدو
-
22 :14
الرئيس عون في السجل الذهبي للبيت الأبيض: «أغادر هذا المكان التاريخي بتقدير كبير لصداقة الرئيس ترامب، وللدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة الأميركية للبنان وسيادته ومؤسساته الشرعية والقوات المسلحة اللبنانية»
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الدولار يتماسك وسط ترقب تطورات الشرق الأوسط
-
-
21 July 2026
-
رئاسة الجمهورية عن القمة اللبنانية - الاميركية : الرئيس عون شدد على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية
-
-
-
21 July 2026
-
بعد إطلاق النار على العناصر.. بيان لقيادة الجيش!
-
-
-
21 July 2026
-
فريد البستاني يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي ويؤكد أنها تشكّل مدخلاً لتعزيز النمو وفرص العمل
-
-
-
21 July 2026
-
EXCLUSIVE
عاجل- مداهمة كبيرة لعصابة خطيرة في صور!
-
-
-
21 July 2026
-
ماذا في كواليس اجتماع واشنطن الرئاسي؟
-
-
-
21 July 2026
-
بيان للصليب الأحمر اللبناني
-
-
-
21 July 2026
-
شو الوضع؟ ترامب يعِد بحل مشكلات لبنان ويُقحم الشرع مجدداً في مواجهة "الحزب"... عون: لا مصلحة لأحد بانهيار الجيش
-
-
-
21 July 2026
-
الهيئة السياسية للتيار تثير الملفات المعيشية: "الوزير - الصورة" في وزارة الطاقة يتسبب بالأذى للبنانيين إما عمداً أو جهلاً
-
-
-
21 July 2026
-
إلغاء الحدود مع سوريا والسماح بدخول السوريين إلى لبنان؟
-
-
-
21 July 2026