وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الضربات الأميركية الحالية على إيران، بأنه "مناسبة" لإسرائيل، مستبعدا أي مشاركة فيها.ونقلت عدة وسائل إعلام إسرائيلية عن سموتريتش، قوله: "الوضع الحالي مناسب لنا، وليس لدينا مصلحة في أن ندفع بأنفسنا إليه". موضحا أن الهدف الأساسي لإسرائيل هو إضعاف القيادة الإيرانية، وأن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال الإجراءات الاقتصادية.وشدد على أنه "لا مصلحة لإسرائيل" في الانجرار إلى المواجهات الدائرة حاليا بين الولايات المتحدة وإيران.وقبل نحو شهر، هاجم سموتريتش بشدة تعامل الولايات المتحدة مع إيران، بعد التوصل لمذكرة تفاهم بين البلدين.وقال الوزير اليميني المتشدد حينها، إن الاتفاق بين واشنطن وطهران "سيء بالنسبة لإسرائيل". مبديا خشيته من تقويض أهداف الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية المشتركة، التي أضعفت إيران، بحسب تعبيره.وشدد سموت سموتريتش، على ضرورة استمرار إسرائيل العمل لإسقاط النظام الحاكم في إيران، ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.