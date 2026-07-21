قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن إيران "ستدفع ثمن" قتلها جنودا أميركيين، وذلك بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأميركي خلال أعمال قتالية في الأيام القليلة ⁠الماضية.وارتفع عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا في الحرب على إيران إلى 17 في الأيام القليلة الماضية، مع خضوع رفات جندي آخر للفحص.وتأكد مقتل جنديين في هجوم إيراني استهدف عسكريين أميركيين في الأردن.وكتب ترامب ‌على منصة تروث سوشال: "في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أميركيا، ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة".وأضاف أنه "جرى ‌إبلاغ وزير الحرب بيت هيغسيث ‌ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين بهذا التوجيه".ولم يتضح بعد ما هو "التوجيه" الذي أصدره ترامب لـ(البنتاجون) لكن مسؤولا أميركيا قال لرويترز إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل قبل الهجوم الدامي في الأردن نقل طائرات عسكرية إضافية، ⁠منها طائرات مقاتلة ‌وناقلات وقود، إلى الشرق الأوسط.وقُتل ستة جنود أميركيين في مارس عندما استهدفت طائرة مسيرة إيرانية منشأة عسكرية أميركية في ميناء الشعيبة بالكويت.وأصيب نحو 430 جنديا أميركيا في هذا الصراع حتى الآن.وأفاد البيت الأبيض بأن ‌ترامب سيحضر مراسم نقل جثامين الجنود ‌في قاعدة دوفر الجوية ⁠بولاية ديلاوير.وهدد ترامب الأسبوع الماضي بتوسيع نطاق الأهداف التي تُضرب في إيران لتشمل محطات الطاقة والجسور وإرسال قوات برية للسيطرة على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي، وقصف موقع "جبل الفأس" النووي الموجود تحت الأرض.وقالت مصادر لرويترز إن الغارات الجوية الأميركية الأحدث على إيران، والتي تهدف إلى فتح مضيق هرمز، تستهدف أيضا القدرات العسكرية الإيرانية التي ترغب الولايات المتحدة في تدميرها قبل تنفيذ ‌عمليات أكثر تعقيدا ضد طهران.