أعلن الجيش الأميركي في ‌وقت متأخر من مساء الإثنين ‌انتهاء أحدث جولة من ‌الضربات ‌على ⁠إيران.وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في بيان إنها "استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".وأضاف البيان أنه منذ مطلع مايو، ساهمت قوات "سنتكوم" في تسهيل عبور ما يقارب 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق.وشدد البيان على أن القوات الأميركية "لا تزال على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران على عدوانها غير المبرر على البحارة المدنيين الساعين إلى عبور المضيق بحريّة وعلانية".وأصدرت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، "تحذيرا عالميا" للأميركيين بسبب "تصاعد التوتر في الشرق الأوسط".وذكرت الخارجية الأميركية في التحذير أنه: "نظرا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا يزال الوضع الأمني معقدا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".