الجيش الأميركي ينهي جولة ضربات على إيران ويكشف حصيلة أهدافها
-
21 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: سكاي نيوز عربية
-
سكاي نيوز عربية: أعلن الجيش الأميركي في وقت متأخر من مساء الإثنين انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في بيان إنها "استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".
وأضاف البيان أنه منذ مطلع مايو، ساهمت قوات "سنتكوم" في تسهيل عبور ما يقارب 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق.
وشدد البيان على أن القوات الأميركية "لا تزال على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران على عدوانها غير المبرر على البحارة المدنيين الساعين إلى عبور المضيق بحريّة وعلانية".
وأصدرت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، "تحذيرا عالميا" للأميركيين بسبب "تصاعد التوتر في الشرق الأوسط".
وذكرت الخارجية الأميركية في التحذير أنه: "نظرا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا يزال الوضع الأمني معقدا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".
-
Just in
-
07 :57
قبل لقاء عون وترامب... هل بدأت الدعاية أم الانسحاب؟ (المدن) تتمة
-
07 :54
الصين: السماح للفلبين بنقل أفراد البحرية المصابين من السفينة العسكرية الجانحة ببحر الصين الجنوبي
-
07 :40
تحذير عالمي إلى المواطنين الأميركيين.. ما علاقة الشرق الاوسط؟! تتمة
-
07 :39
التحكم المروري: قتيل و14 جريحا في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة
-
07 :20
عون يدخل البيت الأبيض بخطة إنقاذية شاملة: انسحاب إسرائيلي وجيش يتقدّم ودولة تستعيد قرارها (الجمهورية) تتمة
-
07 :18
الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات تجهيزات للجيش الأميركي في قواعد العديري وأحمد الجابر وعريفجان بالكويت
-
-
Other stories
-
-
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط بعد محاولة عبور "مسار غير آمن" جنوب مضيق هرمز
-
أميركا تواصل ضرباتها على إيران... والوسطاء يقترحون هدنة 10 أيام
-
استهداف ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل عُمان
-
ترامب: تحديث طائرة الرئاسة المقدمة من قطر لتجهيزها بأقصى القدرات
-
حريق أحراش شمال مدريد يأتي على 13 ألف هكتار
-
استقالة سياسي ألماني عقب جدل حول استعانته وزوجه بـ"أم بديلة"
-
الشرطة الأميركية تعتقل المؤثر أندرو تيت وشقيقه في ميامي
-
أول مولود لنائب رئيس أمريكي في المنصب منذ 150 عامًا.. نائب الرئيس يرزق بطفله الرابع
-
"شعب الصراصير" يزحف نحو البرلمان الهندي وسط احتجاجات طلابية
-
اختفت منذ 2020.. اعتراف الزوج يقود إلى الحقيقة
-
الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع..!
-
بالصور - ترامب يتوّج إسبانيا بكأس العالم!
-
ما الأهداف التي قصفتها أميركا بأحدث موجة ضربات على إيران؟
-
الحرس الثوري: بالتعاون مع الشعب الأردني.. استهدفنا قواتٍ وطائراتٍ أميركية
-
هجمات إيرانية تستهدف الكويت والبحرين
-
أميركا تستهدف «الحرس الثوري»... وهجمات إيرانية على الكويت والبحرين
-
الجيش الأميركي يعلن البدء بتنفيذ ضربات جديدة على إيران
-
كيف تم اغتيال خامنئي؟.. تفاصيل تكشف للمرة الأولى!
-
دوي انفجارات عنيفة في كييف وسط إنذار بهجوم صاروخي
-
أميركا تُنهي الليلة الثامنة من الضربات الجوية ضد إيران
-
-
Just in
-
07 :57
قبل لقاء عون وترامب... هل بدأت الدعاية أم الانسحاب؟ (المدن) تتمة
-
07 :54
الصين: السماح للفلبين بنقل أفراد البحرية المصابين من السفينة العسكرية الجانحة ببحر الصين الجنوبي
-
07 :40
تحذير عالمي إلى المواطنين الأميركيين.. ما علاقة الشرق الاوسط؟! تتمة
-
07 :39
التحكم المروري: قتيل و14 جريحا في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة
-
07 :20
عون يدخل البيت الأبيض بخطة إنقاذية شاملة: انسحاب إسرائيلي وجيش يتقدّم ودولة تستعيد قرارها (الجمهورية) تتمة
-
07 :18
الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات تجهيزات للجيش الأميركي في قواعد العديري وأحمد الجابر وعريفجان بالكويت
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
قبل لقاء عون وترامب... هل بدأت الدعاية أم الانسحاب؟
-
-
-
21 July 2026
-
تحذير عالمي إلى المواطنين الأميركيين.. ما علاقة الشرق الاوسط؟!
-
-
-
21 July 2026
-
عون يدخل البيت الأبيض بخطة إنقاذية شاملة: انسحاب إسرائيلي وجيش يتقدّم ودولة تستعيد قرارها
-
-
-
21 July 2026
-
عدم الاطمئنان للغة الانسحاب المرجح اليوم
-
-
-
21 July 2026
-
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2026
-
-
-
21 July 2026
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2026
-
-
-
21 July 2026
-
الاعتداءات تتواصل جنوبا
-
-
-
21 July 2026
-
الوقود يلتهم ثلث أرباح "رايان إير" الربعية
-
-
21 July 2026
-
ترامب يهدي عون أراضي محررة: تعاونْ مع الشرع لنزع سلاح حزب الله
-
-
-
21 July 2026
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط بعد محاولة عبور "مسار غير آمن" جنوب مضيق هرمز
-
-
-
21 July 2026