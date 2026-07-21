قال مسؤول إيراني كبير ‌لوكالة «رويترز»، يوم ‌الاثنين، ​إن ‌الوسطاء قدّموا ​لطهران مقترحاً لتهدئة الحرب مع الولايات المتحدة ‌ينص ‌على ​وقف ‌إطلاق النار ‌لمدة 10 ‌أيام، بهدف إيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، فيما شنت القوات الأميركية هجمات ​على إيران لليوم التاسع على التوالي بهدف «تقويض قدرة» إيران على مهاجمة السفن في الممرات الملاحية الحيوية.وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن صواريخ أميركية ضربت عدة مدن إيرانية، الاثنين. وذكرت الوكالة أنه سُمع دوي انفجارات في تبريز وجاباهار وكوناراك وبندر ماهشهر وبندر الخميني. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن القصف الأميركي على شمال غرب البلاد أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.وبينما شنت إيران هجمات استهدفت الكويت والبحرين والأردن وسوريا، حذّرت السفارة الأميركية في المنامة من أن لديها معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط العاصمة المنامة، وحثت الأميركيين الموجودين هناك على ​توخي الحذر.إلى ذلك، أعلنت طهران أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي: «لقد أُبلغنا عبر وسطاء، وتلقينا رسائل، من دون الخوض في التفاصيل، لكن المهم أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطاً في الأيام الأخيرة، وقد نُقلت إلينا أفكار عبر بعض الوسطاء».