أميركا تواصل ضرباتها على إيران... والوسطاء يقترحون هدنة 10 أيام
-
21 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: الشرق الأوسط
-
الشرق الأوسط السعودية: قال مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز»، يوم الاثنين، إن الوسطاء قدّموا لطهران مقترحاً لتهدئة الحرب مع الولايات المتحدة ينص على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، بهدف إيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، فيما شنت القوات الأميركية هجمات على إيران لليوم التاسع على التوالي بهدف «تقويض قدرة» إيران على مهاجمة السفن في الممرات الملاحية الحيوية.
وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن صواريخ أميركية ضربت عدة مدن إيرانية، الاثنين. وذكرت الوكالة أنه سُمع دوي انفجارات في تبريز وجاباهار وكوناراك وبندر ماهشهر وبندر الخميني. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن القصف الأميركي على شمال غرب البلاد أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.
وبينما شنت إيران هجمات استهدفت الكويت والبحرين والأردن وسوريا، حذّرت السفارة الأميركية في المنامة من أن لديها معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط العاصمة المنامة، وحثت الأميركيين الموجودين هناك على توخي الحذر.
إلى ذلك، أعلنت طهران أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي: «لقد أُبلغنا عبر وسطاء، وتلقينا رسائل، من دون الخوض في التفاصيل، لكن المهم أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطاً في الأيام الأخيرة، وقد نُقلت إلينا أفكار عبر بعض الوسطاء».
-
Just in
-
06 :24
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2026 تتمة
-
06 :01
الاعتداءات تتواصل جنوبا (الديار) تتمة
-
05 :40
ترامب يهدي عون أراضي محررة: تعاونْ مع الشرع لنزع سلاح حزب الله (الأخبار) تتمة
-
05 :29
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط بعد محاولة عبور "مسار غير آمن" جنوب مضيق هرمز (روسيا اليوم) تتمة
-
04 :55
الجيش الأميركي يقول إنه أنهى أحدث موجة من الضربات ضد إيران
-
04 :47
استهداف ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل عُمان (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
استهداف ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل عُمان
-
ترامب: تحديث طائرة الرئاسة المقدمة من قطر لتجهيزها بأقصى القدرات
-
حريق أحراش شمال مدريد يأتي على 13 ألف هكتار
-
استقالة سياسي ألماني عقب جدل حول استعانته وزوجه بـ"أم بديلة"
-
الشرطة الأميركية تعتقل المؤثر أندرو تيت وشقيقه في ميامي
-
أول مولود لنائب رئيس أمريكي في المنصب منذ 150 عامًا.. نائب الرئيس يرزق بطفله الرابع
-
"شعب الصراصير" يزحف نحو البرلمان الهندي وسط احتجاجات طلابية
-
اختفت منذ 2020.. اعتراف الزوج يقود إلى الحقيقة
-
الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع..!
-
بالصور - ترامب يتوّج إسبانيا بكأس العالم!
-
ما الأهداف التي قصفتها أميركا بأحدث موجة ضربات على إيران؟
-
الحرس الثوري: بالتعاون مع الشعب الأردني.. استهدفنا قواتٍ وطائراتٍ أميركية
-
هجمات إيرانية تستهدف الكويت والبحرين
-
أميركا تستهدف «الحرس الثوري»... وهجمات إيرانية على الكويت والبحرين
-
الجيش الأميركي يعلن البدء بتنفيذ ضربات جديدة على إيران
-
كيف تم اغتيال خامنئي؟.. تفاصيل تكشف للمرة الأولى!
-
دوي انفجارات عنيفة في كييف وسط إنذار بهجوم صاروخي
-
أميركا تُنهي الليلة الثامنة من الضربات الجوية ضد إيران
-
مقتل 16 عسكريا أمريكيا منذ بداية حرب إيران
-
إيران تعلّق «التفاهم»... والحرب تتسع
-
-
Just in
-
06 :24
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2026 تتمة
-
06 :01
الاعتداءات تتواصل جنوبا (الديار) تتمة
-
05 :40
ترامب يهدي عون أراضي محررة: تعاونْ مع الشرع لنزع سلاح حزب الله (الأخبار) تتمة
-
05 :29
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط بعد محاولة عبور "مسار غير آمن" جنوب مضيق هرمز (روسيا اليوم) تتمة
-
04 :55
الجيش الأميركي يقول إنه أنهى أحدث موجة من الضربات ضد إيران
-
04 :47
استهداف ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل عُمان (سكاي نيوز عربية) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2026
-
-
-
21 July 2026
-
الاعتداءات تتواصل جنوبا
-
-
-
21 July 2026
-
الوقود يلتهم ثلث أرباح "رايان إير" الربعية
-
-
21 July 2026
-
ترامب يهدي عون أراضي محررة: تعاونْ مع الشرع لنزع سلاح حزب الله
-
-
-
21 July 2026
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط بعد محاولة عبور "مسار غير آمن" جنوب مضيق هرمز
-
-
-
21 July 2026
-
7 أشياء يكشفها الصداع الصباحي عن صحتك.. تستدعي القلق
-
-
21 July 2026
-
استهداف ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل عُمان
-
-
-
21 July 2026
-
بوينج تبقي على توقعات 20 عاما للطلب على الطائرات متجاهلة حرب إيران
-
-
21 July 2026
-
«حمية طول العمر»... نظام يزيد هرمون الشبع طبيعياً ويعزز الصحة
-
-
21 July 2026
-
أكثر من نصف الروبوتات البشرية في العالم.. صينية
-
-
21 July 2026