Tayyar Article
الجيش الأميركي يقول إنه أنهى أحدث موجة من الضربات ضد إيران
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21 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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06 :24
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2026 تتمة
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06 :01
الاعتداءات تتواصل جنوبا (الديار) تتمة
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05 :40
ترامب يهدي عون أراضي محررة: تعاونْ مع الشرع لنزع سلاح حزب الله (الأخبار) تتمة
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الحرس الثوري الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط بعد محاولة عبور "مسار غير آمن" جنوب مضيق هرمز (روسيا اليوم) تتمة
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أميركا تواصل ضرباتها على إيران... والوسطاء يقترحون هدنة 10 أيام (الشرق الأوسط) تتمة
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04 :47
استهداف ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل عُمان (سكاي نيوز عربية) تتمة
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استهداف ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل عُمان
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أميركا تُنهي الليلة الثامنة من الضربات الجوية ضد إيران
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مقتل 16 عسكريا أمريكيا منذ بداية حرب إيران
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إيران تعلّق «التفاهم»... والحرب تتسع
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-
Just in
-
06 :24
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2026 تتمة
-
06 :01
الاعتداءات تتواصل جنوبا (الديار) تتمة
-
05 :40
ترامب يهدي عون أراضي محررة: تعاونْ مع الشرع لنزع سلاح حزب الله (الأخبار) تتمة
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الحرس الثوري الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط بعد محاولة عبور "مسار غير آمن" جنوب مضيق هرمز (روسيا اليوم) تتمة
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04 :47
استهداف ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل عُمان (سكاي نيوز عربية) تتمة
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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2026
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21 July 2026
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الاعتداءات تتواصل جنوبا
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21 July 2026
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21 July 2026
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الحرس الثوري الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط بعد محاولة عبور "مسار غير آمن" جنوب مضيق هرمز
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