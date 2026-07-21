أفادت هيئة بحرية بريطانية الثلاثاء، بأن "مقذوفا مجهولا" أصاب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان، في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة الهجمات بشأن السيطرة على مضيق هرمز.وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها "تلقت بلاغات متعددة تفيد بتعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز".وأضافت الهيئة أن الحادث "وقع على بعد ثمانية أميال بحرية شمال شرق منطقة ليما في سلطنة عُمان".وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" الإثنين شنّ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة العاشرة على التوالي.وقالت "سنتكوم" إن الضربات التي بدأت في الساعة الرابعة عصرا (20:00 توقيت غرينيتش) "ترمي إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".وأفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك.وسُمعت أيضا أصوات عدة انفجارات في مدينتي تشابهار وكونارك جنوبي إيران، وأصفهان بوسط البلاد.ودوّى انفجار أيضا في شيراز جنوب غربي إيران، وآخر في ميناء لينجه الجنوبي.وذكر الإعلام الإيراني أيضا أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية قرب محطة بوشهر النووية.