توج الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026 بعد فوز الأخير على الأرجنتين 1-0 في النهائي الذي أقيم بملعب ميتلايف في نيويورك نيوجيرسي.وحسم منتخب إسبانيا اللقاء بهدف فيران توريس عند الدقيقة 106 بعدما استغل صناعة زميله نيكو ويليامز بالرأس.وتعد البطولة هي الثانية في تاريخ إسبانيا بعدما حققت 2010 على حساب هولندا بتوقيع أتدريس إنييستا.