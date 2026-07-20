ما الأهداف التي قصفتها أميركا بأحدث موجة ضربات على إيران؟
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20 July 2026
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1 hr ago
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source: Skynews
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أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أن الجيش الأميركي أكمل تاسع جولة على التوالي من الضربات ضد إيران. وقالت "سنتكوم" في بيان إن الجيش الأميركي استهدف منشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي العسكرية الإيرانية.
وأضاف البيان أن الضربات استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، أن أحدث الضربات العسكرية التي توّجه لإيران إنما تنفذ تكريما للجنود الأميركيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة.
وقال ترامب للصحافيين لدى عودته إلى واشنطن عقب حضوره نهائي كأس العالم في كرة القدم "ضربناهم بقوة شديدة مجددا الليلة، وفعلنا ذلك تكريما للوطنيين العظماء، الثلاثة على الأرجح، هم على الأرجح ثلاثة"، مشيرا إلى أن هؤلاء الجنود قتلوا لكي "لا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران. وذكرت الصحيفة نقلا عن المسؤول أن الولايات المتحدة على حافة العودة إلى حرب شاملة مع إيران بعد مقتل عدد من جنودها. ووفق المسؤول الذي وصفته "واشنطن بوست" بأنه مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة الأميركية، فإن البنتاغون يزيد عدد الطائرات العسكرية في الشرق الأوسط. جدير بالذكر أن الجيش الأميركي أعلن الإثنين، تنفيذ ضربات ضد أهداف في إيران لليلة التاسعة على التوالي.
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