Tayyar Article
الخارجية الروسية: مستعدون للمساعدة على تسوية الخلافات بين إيران ودول عربية
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20 July 2026
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1 hr ago
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source: روسيا اليوم
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Just in
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08 :55
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل أن واشنطن قد تطلب إدخال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل
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08 :51
الحرس الثوري الايراني: إيقاف حركة ناقلتي نفط خلال محاولتهما عبور هرمز واستهداف طائرات للجيش الأميركي في مطار العقبة في الأردن
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08 :45
مسؤول أميركي: نقل المزيد من الطائرات المقاتلة إلى الشرق الأوسط
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08 :43
عون في واشنطن: الاتفاق بين احتلال لا ينسحب وسلاح لا يتراجع (المدن) تتمة
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08 :42
المشرق يُعاد رسمه بالممرات… فأين لبنان؟ (المدن) تتمة
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وكالة فارس: إيران قد تستهدف 5 موانئ رئيسية في دول الخليج.. ما هي؟
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Just in
-
08 :55
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل أن واشنطن قد تطلب إدخال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل
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08 :51
الحرس الثوري الايراني: إيقاف حركة ناقلتي نفط خلال محاولتهما عبور هرمز واستهداف طائرات للجيش الأميركي في مطار العقبة في الأردن
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