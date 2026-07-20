شف حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الاثنين، أنه تمكن، بمساعدة الشعب الأردني، من استهداف طائرات وتجهيزات عسكرية أميركية في الأردن. كما تحدث عن انفجار سفينتين أثناء عمورهما من الممر غير الآمن في مضيق هرمز.وقال حرس الثورة، في بيان توجه فيه إلى "الشعب الأردني الكريم وجنود المجاهدين الأوفياء": "نشكركم على تعاونكم الصادق ومعلوماتكم الدقيقة، التي أدت إلى استهداف مقاتلي الإسلام بدقة وتدميرهم 20 ملجأً كانت تتمركز فيها قوات الجيش الأميركي القاتلة للأطفال في منطقة الأزرق، ومقتل العشرات من عناصر القوات الأميركية الإرهابية".وأضاف البيان، متوجهاً إلى الأردنيين: "بمساعدتكم، استهدفت قواتنا الجوية، في الموجة 21 من عملية نصر 2، المُهداة إلى شهيدات الحرب المفروضة الثالثة، طائرات النقل C17 وطائرات القيادة والسيطرة P8 التابعة للجيش الأميركي الغازي في مطار العقبة بصواريخ باليستية، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بعدد منها".وتابع: "إن الجيش الأميركي الغازي، الذي هاجم أكثر من 10 دول إسلامية خلال العقود القليلة الماضية وقتل ملايين المسلمين، والذي يُعدّ الداعم الرئيسي لكيانه الصهيوني الوليد في المجزرة المروعة التي ارتكبها بحق شعب غزة وتدمير الضفة الغربية، يُعتبر اسفك دماء شرعاً، وعلى كل مسلم، أينما استطاع، أن يقتل هؤلاء القتلة المتوحشين".وختم البيان بتجديد الشكر للشعب الأردني، وقال: "نشكركم مجدداً على جهودكم وتعاونكم، الذي يُمهّد، من خلال أداء واجبكم الديني، الطريق لتحرير القدس الشريف".