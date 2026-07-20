هجمات إيرانية تستهدف الكويت والبحرين
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20 July 2026
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1 hr ago
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source: سكاي نيوز عربية
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سكاي نيوز عربية: أعلنت الكويت والبحرين، فجر الإثنين، تعرضهما لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية.
وقال الجيش الكويتي في بيان على حسابه في "إكس": "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم".
وأضاف البيان: "تنوّه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".
ودعا البيان الجميع إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".
وبدورها قالت الداخلية البحرينية في منشور على حسابها في "إكس": "تم إطلاق صافرة الإنذار .. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".
وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الأميركية في البحرين، أن لديها معلومات تشير إلى أن إيران قد تستهدف مواقع غير محددة في وسط المنامة.
وأعلن الجيش الأميركي، الإثنين، تنفيذ ضربات ضد أهداف في إيران لليلة التاسعة على التوالي.
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