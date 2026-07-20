Tayyar Article
الجيش الأميركي: القيادة الوسطى أتمت بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران
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20 July 2026
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43 mins ago
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source: tayyar.org
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