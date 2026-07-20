الجيش الأميركي يعلن البدء بتنفيذ ضربات جديدة على إيران
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20 July 2026
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44 mins ago
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source: سكاي نيوز عربية
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سكاي نيوز عربية: أعلن الجيش الأميركي، الإثنين، تنفيذ ضربات ضد أهداف في إيران لليلة التاسعة على التوالي.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان: "اليوم، ولليلة التاسعة على التوالي، موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".
وأضاف البيان: "ستواصل هذه الضربات تقويض القدرات العسكرية التي تستخدمها إيران لمهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بدويّ انفجارات في مدن تبريز وتشابهار وكونارك وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني.
وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كونارك.
ودوّت انفجارات في سيريك وبوشهر أيضا حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
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