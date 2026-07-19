Tayyar Article
وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء علي الزيدي يزور طهران نهاية الأسبوع الحالي
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19 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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22 :08
انطلاق نهائي كأس العالم بين الارجنتين واسبانيا
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21 :58
ترامب:
- أعتقد أن حياتهما رائعة حقًا، أسهل بكثير من حياتي. أتمنى لو أستطيع أن أعيش مثلهما لمدة شهر تقريبًا
- طالما أعجبت برونالدو، ولطالما أعجبت بميسي. التقيت بميسي مؤخرًا... حياتهما جيدة جدًا
-
21 :38
مصادر اميركية للجديد:
- الإدارة الاميركية ستطرح أيضاً فكرة السلام مع اسرائيل في مرحلة متقدمة ضمن خطة الرئيس الاميركي في الشرق الأوسط
- الإدارة الاميركية ستطرح فكرة وجود قوات دولية في لبنان لمساعدة الجيش اللبناني في تنفيذ اتفاق الإطار وحصر السلاح، وستضم أميركيين ودولاً أوروبية أخرى
- المساعدات الاميركية ستبقى مرهونة بمدى قدرة لبنان على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها في اتفاق الإطار لناحية حصر السلاح ونشر الجيش
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21 :35
الزوجان الشابان شربل مطر وكارين كرم وصديقهما إلياس عون ضحايا حادث السير المأساوي الذي وقع فجر اليوم على طريق عام بلدة وطى الجوز كسروان
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21 :13
هيئة البث الإسرائيلية: الولايات المتحدة تفضل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالية
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21 :12
الجيش الكويتي: الاعتداءات الإيرانية طالت منشآت لوزارة الكهرباء والماء وتسببت بحرائق وأضرار جسيمة
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Just in
-
22 :08
انطلاق نهائي كأس العالم بين الارجنتين واسبانيا
-
21 :58
ترامب:
- أعتقد أن حياتهما رائعة حقًا، أسهل بكثير من حياتي. أتمنى لو أستطيع أن أعيش مثلهما لمدة شهر تقريبًا
- طالما أعجبت برونالدو، ولطالما أعجبت بميسي. التقيت بميسي مؤخرًا... حياتهما جيدة جدًا
-
21 :38
مصادر اميركية للجديد:
- الإدارة الاميركية ستطرح أيضاً فكرة السلام مع اسرائيل في مرحلة متقدمة ضمن خطة الرئيس الاميركي في الشرق الأوسط
- الإدارة الاميركية ستطرح فكرة وجود قوات دولية في لبنان لمساعدة الجيش اللبناني في تنفيذ اتفاق الإطار وحصر السلاح، وستضم أميركيين ودولاً أوروبية أخرى
- المساعدات الاميركية ستبقى مرهونة بمدى قدرة لبنان على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها في اتفاق الإطار لناحية حصر السلاح ونشر الجيش
-
21 :35
الزوجان الشابان شربل مطر وكارين كرم وصديقهما إلياس عون ضحايا حادث السير المأساوي الذي وقع فجر اليوم على طريق عام بلدة وطى الجوز كسروان
-
21 :13
هيئة البث الإسرائيلية: الولايات المتحدة تفضل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالية
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21 :12
الجيش الكويتي: الاعتداءات الإيرانية طالت منشآت لوزارة الكهرباء والماء وتسببت بحرائق وأضرار جسيمة
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