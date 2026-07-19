Tayyar Article
وزير الطاقة الأميركي: إذا كانت إيران مستعدة للحل الديبلوماسي فسيكون هذا هو الحل وإلاّ فسنواصل ضمان حركة الملاحة
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19 July 2026
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27 mins ago
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source: tayyar.org
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17 :24
الجيش الإيراني يسقط طائرة أميركية من طراز "لوكاس" بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة للبحرية جنوبي البلاد
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وزارة الصحة الإيرانية: عدد ضحايا الهجمات الأميركية منذ بداية شهر تموز بلغ 50 شهيداً و٥١٧ جريحاً
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التلفزيون الإيراني: دويّ انفجار في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد
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وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إذا هاجمتنا إيران فسنضرب منصات الصواريخ هناك
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