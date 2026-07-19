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Tayyar Article

وزير الطاقة الأميركي: إذا كانت إيران مستعدة للحل الديبلوماسي فسيكون هذا هو الحل وإلاّ فسنواصل ضمان حركة الملاحة

  • 19 July 2026
  • 27 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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