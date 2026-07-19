دوي انفجارات عنيفة في كييف وسط إنذار بهجوم صاروخي
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19 July 2026
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19 mins ago
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source: سكاي نيوز عربية
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هزت عدة انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف ليل السبت إلى الأحد، فيما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية رصد صواريخ بالستية تتجه نحو المدينة.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن أحد الانفجارات كان قويا إلى درجة أدت إلى انطلاق أجهزة إنذار السيارات في وسط كييف، بينما دعت السلطات السكان إلى الاحتماء.
ويأتي الهجوم في ظل استمرار الضربات الروسية شبه اليومية على العاصمة الأوكرانية، بعد ساعات من إعلان موسكو تعرض مستودعات تابعة لشركة تجارة إلكترونية كبرى لهجمات بمسيّرات أوكرانية أسفرت عن قتلى وحرائق واسعة.
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