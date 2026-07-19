Tayyar Article
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أميركي: الولايات المتحدة بدأت بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى الشرق الأوسط
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19 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أميركا تُنهي الليلة الثامنة من الضربات الجوية ضد إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
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أميركا تُنهي الليلة الثامنة من الضربات الجوية ضد إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
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