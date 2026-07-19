أعلن الجيش الأمريكي مصرع جنديين في المواجهة مع إيران وأن إجمالي قتلى الحرب بلغ 16.



وتعكس هذه الوفيات الحقيقة المعقدة المتمثلة في أن القوات الأمريكية لا تحتاج إلى أن تكون على الأرض حتى تكون هناك مخاطر مميتة في صراع يشمل طائرات مسيرة وصواريخ وطائرات.

وتنتشر القوات الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط، مما يجعل الدول الأخرى أهدافا لإيران مع تصاعد القتال بعد انهيار محادثات السلام.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ضرورية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.