Tayyar Article
ترامب لنيويورك بوست: المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع إذا لم يتم إيقاف طهران
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19 July 2026
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29 mins ago
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source: tayyar.org
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الجيش الأميركي: استهدفنا منشآت إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومخازن للصواريخ والمسيرات
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06 :49
الجيش الأميركي: استهدفنا منشآت إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومخازن للصواريخ والمسيرات
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06 :43
الجيش الأميركي: استهدفنا قوات تابعة للحرس الثوري شنت هجمات ضد قواتنا في الأردن
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الجيش الأميركي يعلن شن ضربات لـ«معاقبة» إيران على مهاجمة قواته في الأردن (الشرق الأوسط) تتمة
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انفجارات تهز كييف وسط إنذار جوي واسع في عدة مقاطعات أوكرانية (روسيا اليوم) تتمة
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