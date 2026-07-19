الجيش الأميركي يعلن شن ضربات لـ«معاقبة» إيران على مهاجمة قواته في الأردن
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19 July 2026
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1 hr ago
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source: الشرق الأوسط
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الشرق الأوسط السعودية: أعلن الجيش الأميركي، فجر اليوم (الأحد)، شن ضربات جوية جديدة لـ«معاقبة» إيران على هجماتها ضد قواته في الأردن التي أسفرت عن مقتل جنديين أميركيين، لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية مع طهران.
وأفاد بيان للقيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن الغارات تهدف لـ«تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة قوات الحرس الثوري بشكل فوري على الهجمات التي شنها ضد أفراد الخدمة الأميركيين في الأردن الليلة الماضية».
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت، السبت، مقتل عنصرين من القوات الأميركية وفقدان آخر جراء ضربات إيرانية على الأردن، في خضم تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران.
وشنت إيران، أمس، المزيد من الهجمات على دول خليجية والأردن، فيما توعّد المرشد مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة بتلقين الولايات المتحدة «دروساً لا تنسى»، مؤكداً أن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بلا قيمة ولاغ».
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