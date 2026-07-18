بالفيديو - نتنياهو والسفير الأرجنتيني في اسرائيل وكرة القدم ثالثهما
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18 July 2026
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1 hr ago
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source: روسيا اليوم
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Netanyahu PLAYS BALL with Argentine ambassador to Israel— RT (@RT_com) July 18, 2026
Wishes 'good luck' in World Cup final while talking to Milei on the phone
'You're a great friend, we support you
We support Argentina in so many ways, including tomorrow' pic.twitter.com/lYG8iTa0yF
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