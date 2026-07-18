"دخان الحرائق" يشعل أزمة جديدة بين ترامب وكندا
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18 July 2026
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41 mins ago
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source: tayyar.org
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فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جبهة خلاف جديدة مع كندا، بعدما هدد بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية لتعويض ما وصفه بالكلفة الباهظة التي تتحملها الولايات المتحدة نتيجة دخان حرائق الغابات الممتد عبر الحدود، في وقت تواصل فيه مئات الحرائق الاشتعال داخل الأراضي الكندية، متسببة في تدهور جودة الهواء في أجزاء واسعة من الولايات المتحدة.
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن الدخان الذي يغطي مدناً أميركية أصبح "إهمالاً متعمداً" يتكرر كل عام ويكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات، معتبراً أن "تكلفة هذا التلوث يجب أن تضاف إلى الرسوم الجمركية التي تدفعها كندا حالياً".
واتهم الرئيس الأميركي أوتاوا بعدم إدارة غاباتها بالشكل المناسب، قائلاً إنها فشلت في تنفيذ إجراءات أساسية لإدارة الغابات وإزالة المخلفات التي تحد من انتشار الحرائق، مضيفاً أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لمعرفة الخطوات التي تعتزم حكومته اتخاذها لمعالجة الأزمة.
كندا ترفض الاتهامات
وردت الحكومة الكندية بالتأكيد على استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الحرائق، مشيرة إلى وجود تنسيق دائم بين البلدين في هذا الملف، بحسب وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة إدارة الطوارئ الكندية، إليانور أولشيفسكي، إن البلدين تربطهما "تاريخ طويل من العمل المشترك" لمواجهة حرائق الغابات، مؤكدة أن كندا استثمرت نحو 12 مليار دولار منذ عام 2020 في برامج استدامة الغابات والوقاية من الحرائق.
وتأتي التصريحات في وقت يواصل فيه رجال الإطفاء الكنديون مواجهة موسم يعد من الأسوأ خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير بيانات النظام الكندي لمعلومات حرائق الغابات إلى وجود 937 حريقاً نشطاً، لا يزال معظمها خارج السيطرة.
تلوث واسع في الولايات المتحدة
وامتدت سحب الدخان الكثيفة القادمة من كندا وشمال ولاية مينيسوتا إلى مناطق واسعة من الغرب الأوسط والشمال الشرقي الأميركي، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من تردي جودة الهواء.
وسجلت مدينة ديترويت أعلى مستويات تلوث الهواء في العالم، وفق مؤشر IQAir، فيما جاءت واشنطن وشيكاغو ضمن المدن الأكثر تلوثاً، مع دعوات رسمية للسكان إلى تجنب الأنشطة الخارجية غير الضرورية.
وفي نيويورك ونيوجيرسي، وزعت المكتبات ومحطات القطارات كمامات مجانية، بينما اضطر كثير من السكان إلى ارتدائها أثناء التنقل في ظل استمرار الضباب الدخاني.
مخاوف على نهائي كأس العالم
وأثارت الأزمة أيضاً مخاوف بشأن إقامة المباراة النهائية لكأس العالم المقررة الأحد على ملعب مفتوح في ولاية نيوجيرسي.
وقال المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض الخاص بكأس العالم، أندرو جولياني، إن المنظمين يراقبون تطورات جودة الهواء عن كثب، فيما أشار خبراء الأرصاد إلى أن اتجاه الرياح خلال الساعات المقبلة سيكون العامل الحاسم في تحديد مستوى الدخان فوق المنطقة.
وأوضح خبراء من هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن التوقعات تشير إلى تحسن تدريجي في جودة الهواء، لكن احتمال انتقال موجة جديدة من الدخان جنوباً لا يزال قائماً، وهو ما قد يؤثر في أجواء المباراة إذا استمرت الحرائق بالوتيرة الحالية.
تغير المناخ يطيل موسم الحرائق
ويرى علماء المناخ أن تكرار موجات الدخان العابرة للحدود يرتبط بتغير المناخ، الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وجفاف التربة، ما يطيل موسم الحرائق ويزيد من شدتها.
وقال مارك بارينغتون، الباحث في خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي، إن هذه الظروف تجعل الحرائق أكثر اتساعاً واستمراراً، بحيث يمكن أن تستمر لأسابيع متواصلة خلال فصل الصيف.
ويحذر خبراء الصحة من أن دخان حرائق الغابات يحمل جسيمات دقيقة شديدة الخطورة على الجهاز التنفسي، وقد يحتوي، إلى جانب بقايا الأشجار والنباتات، على مواد ناتجة عن احتراق البلاستيك والمعادن والدهانات، فيما تزداد سميته كلما قطع مسافات أطول في الغلاف الجوي نتيجة التفاعلات الكيميائية التي يتعرض لها أثناء انتقاله.
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