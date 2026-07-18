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أميركا تختتم الموجة السابعة وتشدد الحصار على إيران

  • 18 July 2026
  • 21 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: Skynews

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