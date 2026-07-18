أميركا تختتم الموجة السابعة وتشدد الحصار على إيران
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18 July 2026
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21 mins ago
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source: Skynews
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد إيران، لتختتم بذلك الليلة السابعة على التوالي من العمليات، مؤكدة استمرار الضغط العسكري والحصار البحري على طهران.
وقالت "سنتكوم" في بيان إن الضربات انتهت عند الساعة 9:30 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، واستهدفت مواقع للمراقبة، وبنية تحتية لوجستية عسكرية، ومخازن أسلحة تحت الأرض، إلى جانب قدرات بحرية.
وأضافت أن القوات الأميركية استخدمت في الهجمات طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وسفنا حربية، بالإضافة إلى أصول عسكرية أخرى.
وأكدت القيادة المركزية أنها تواصل، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية، محاسبة إيران، مع فرض حصار بحري كامل على الموانئ الإيرانية.
وأشارت إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة أنهم على أهبة الاستعداد وجاهزون لتنفيذ أي مهام قتالية.
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