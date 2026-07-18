أعلنت الهيئة التركية لإدارة الكوارث والطوارئ أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب محافظة ملاطية الواقعة جنوب شرقي تركيا فجر اليوم السبت.وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن الزلزال وقع في تمام الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي (03:20 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه في منطقة باتالغازي على عمق 15.59 كيلومترا، بحسب ما أفادت إدارة الكوارث التركية.ووفقا للوكالة، فقد شعر سكان المحافظات المجاورة (إلازيغ، وأديامان، وتونجلي، وشانلي أورفا) بالهزة الأرضية.وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عدم ورود أي تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.