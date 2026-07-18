شهدت روسيا، صباح اليوم السبت، واحدة من أكبر موجات الهجمات بالطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب، بعدما أعلنت موسكو أن أوكرانيا أطلقت أكثر من 370 طائرة مسيرة باتجاه منطقة العاصمة خلال ساعات الليل، بينما أدى هجوم آخر إلى مقتل سبعة أشخاص في مركز لوجستي تابع لإحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية الروسية.وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت "معظم" المسيّرات قبل وصولها إلى العاصمة، موضحًا أن 64 طائرة مسيرة دُمرت عند اقترابها من موسكو، في حين جرى إسقاط البقية على مسافات أبعد، دون الإبلاغ عن أضرار كبيرة داخل المدينة.ويمثل هذا الهجوم واحدًا من أكبر الهجمات الجوية التي تستهدف العاصمة الروسية منذ بدء الحرب، ويعكس تصاعد قدرة أوكرانيا على تنفيذ ضربات بعيدة المدى باستخدام أسراب كبيرة من الطائرات المسيّرة.