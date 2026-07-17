وزيرة التربية ريما كرامي:

-إسرائيل دمّرت 3 مدارس رسمية وخاصة تدميرًا كاملًا

-ندعو الدول الكبرى إلى الضغط لوقف تدمير المؤسسات التربوية



-ثانوية المهدي في بنت جبيل تحولت إلى كومة من الرماد

