Tayyar Article
وكالة الأنباء الكويتية عن قوة الإطفاء: السيطرة على حريقين في موقعين جنوبي البلاد بعد استهدافهما من قبل إيران دون إصابات
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17 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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22 :23
بطولة لبنان لكرة السلة/ نهاية الشوط الأول بتقدم "الرياضي" على "الأنطونية": الرياضي 41-28 الأنطونية
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22 :14
الأنباء الكويتية: السيطرة على حريقين اندلعا في جنوب الكويت بعد استهداف مواقع في هجمات إيرانية ولم ترد أنباء عن إصابات
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22 :02
عراقجي: مقتل 3 من أبناء القرى في قصف جسر بندر خمير ولن نسمح أبدا بأن يذهب دمهم هدرا
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22 :00
إيران: المستشار العسكري لقائد الثورة والجمهورية اللواء محسن رضائي: لم يعد هناك شيء يُدعى تفاهم إسلام آباد لا إسماً ولا فعلاً
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21 :56
وزيرة التربية ريما كرامي:
-إسرائيل دمّرت 3 مدارس رسمية وخاصة تدميرًا كاملًا
-ندعو الدول الكبرى إلى الضغط لوقف تدمير المؤسسات التربوية
-ثانوية المهدي في بنت جبيل تحولت إلى كومة من الرماد
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21 :52
الخارجية الأميركية: نرحب بإعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين العراق وسوريا
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